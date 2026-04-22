США ведут крупнейшее со Второй мировой войны расширение подводного флота

В США ведется крупнейшее со времен Второй мировой войны расширение подводного флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора программы ядерных силовых установок ВМС США адмирала Уильяма Хьюстона.

Как заявил Хьюстон, ежегодные объемы строительства подводных лодок в США превышают показатели времен разгара холодной войны. По его словам, сегодня США проводят форсированное строительство в рамках программы ядерных силовых установок ВМС.

«То, что мы делаем сейчас — это крупнейшее наращивание подводного флота, по сути, со времен окончания Второй мировой войны. <...> Мы реализуем по-настоящему масштабную программу строительства. Каждый год мы строим больше тоннажа, чем в разгар холодной войны», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о боевой готовности военных США на фоне срыва переговоров с Ираном.