ВС России продвинулись близ Славянска

Российские военнослужащие закрепились в Рай-Александровке близ Славянска.

Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские войска закрепились на восточной окраине Рай-Александровки», — говорится в публикации.

Уточняется, что Вооруженные силы России наступают со стороны Никифоровки и Калеников.

21 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о расширении зоны контроля российских войск: с начала года под контроль перешли более 1700 кв. км и 80 населенных пунктов, под контролем вся территория Луганской народной республики. По его словам, наступление ведется на всех направлениях, идут бои за ряд городов, включая Красный Лиман и Константиновку. Подробнее о ситуации на фронтах — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны отчитывалось о завершении взятия ЛНР 1 апреля. До этого 2 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» говорил, что «почти 100% Луганской области в наших руках».