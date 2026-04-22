В Богодухове Харьковской области на фоне резко учащавшихся обстрелов началась паника и массовая бессистемная эвакуация.

О неожиданном отъезде местных жителей сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«В последнее время резко усилились обстрелы Богодухова в Харьковской области, из-за чего оттуда массово выезжают люди, там началась паника», — говорится в публикации.

По информации журналистов, в последнее время город обстреливают круглые сутки.

Кулеба рассказал об эвакуации правительства Украины в феврале 2022 года

Ранее стало известно, что иностранные наемники, воюющие в рядах ВСУ, устроили бунт в Харьковской области. Группа численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт после неудачной контратаки у села Песчаное.