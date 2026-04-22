Токаев призвал исключить применение военной силы на Каспии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исключить любое применение военной силы на Каспии.
Его слова передает «Sputnik Казахстан».
«Мы призываем все международные заинтересованные стороны поддержать усилия по сохранению этого уникального природного достояния», — заявил Токаев.
По его словам, охрана Каспийского моря имеет существенное значение для баланса экологии и биоразнообразия.
Ранее Токаев заявил, что суть проблемы Ормузского пролива связана с ядерным оружием. Он также подчеркнул, что Казахстан обратился ко всем сторонам конфликта с просьбой проявить сдержанность.