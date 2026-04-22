Ключ к Славянску: стало известно об активных боях за Рай-Александровку

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о старте активной фазы боев за крупное село Рай-Александровка на славянском направлении. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Рай-Александровка считается важным оборонительным узлом ВСУ на славянском направлении. По мнению военных экспертов, контроль над селом поможет продвижению ВС РФ к Славянску и Краматорску, а также к городу Николаевка.

«Бои за Рай-Александровку переходят в активную фазу, и уже сейчас видно, что это не локальный эпизод, а узловой участок всей славянской дуги», - заявил Лебедев 22 апреля.

Непрерывные удары по РФ: «война на истощение» и развал ЕС

Он отметил, что российские силы закрепились на восточной окраине Рай-Александровки. По словам Лебедева, основная борьба на этом участке идет за контроль над лесами и высотами в окрестностях села.