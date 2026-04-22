Сводка СВО за день 22 апреля: воздушный бой дронов и ВСУ без резервов

Днем в среду, 22 апреля, в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских дронов-разведчиков. В этот же день была сорвана ротация ВСУ.

Воздушный бой дронов

Операторы российских FPV-перехватчиков тараном уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ в Харьковской области. Как рассказали в Минобороны РФ, ВСУ лишились пяти дронов, включая «Вектор», «Домаха», два беспилотника «Лелека-100» и «Чаклун».

ВСУ лишились резервов в ДНР

Войска беспилотных систем группировки «Центр» сорвали ротацию ВСУ на добропольском направлении, сообщили в Минобороны России. Дроны-разведчики обнаружили украинских солдат, которые пытались провести ротацию и доставить боеприпасы на передовую. Все цели были поражены ударными дронами ВС РФ.

Минус «Краб»: успех «Буревестника» под Краматорском

Операторы дронов полка беспилотных систем «Буревестник» уничтожили пункт временной дислокации ВСУ и польскую самоходную артустановку «Краб», рассказали в Минобороны. Скопление солдат ВСУ было выявлено воздушной разведкой.

После уточнения данных координаты цели были переданы ударным расчетам. Беспилотники точечными ударами поразили пункт ВСУ. Затем операторы дронов обнаружили установку «Краб», замаскированную на одной из позиций. Она была уничтожена в результате точного попадания.

Удар по ВСУ в Запорожье

Российские ударные дроны уничтожили полевой склад боеприпасов и опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Сеть замаскированных в лесу опорных пунктов обнаружил дрон-разведчик.

Точным сбросом боеприпаса был поражен склад ВСУ. После этого ударами FPV-дронов были поражены фортификационные сооружения и огневые точки. В результате ВСУ лишились запаса снарядов на этом участке, подчеркнули в Минобороны.

Операция Д-30

Расчет гаубицы Д-30 ликвидировал живую силу ВСУ на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны. Российские военные нанесли по цели удары осколочно-фугасными снарядами с расстояния до десяти километров.