Власти Украины не признают поражения на поле боя, а итоги войны в эпоху постправды могут быть оформлены так, что украинская сторона найдет собственную «победу». Об этом рассказал Life.ru историк и политолог Армен Гаспарян.

По словам историка, со времен капитуляции Третьего рейха слишком многое изменилось и в эпоху постправды уже «нет безукоризненных формулировок, с которыми никто не спорил».

«Я думаю, что никакую победу Киев признавать не будет. Они найдут в этом свою собственную «перемогу». Ну, например: Львовская область по-прежнему в составе Украины. Чем не победа?», - заметил он.

При этом Гаспарян уверен, что России не стоит обращать внимания на «производные словесной эквилибристики», а нужно зафиксировать итоги специальной военной операции и отстаивать их на международной арене.

Ранее СМИ подсчитали, что Вооруженные силы России всего за неделю, с 30 марта по 5 апреля, взяли под контроль пять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Однако Владимир Зеленский 3 апреля сообщил о «лучшей за десять месяцев» ситуации для Вооруженных сил Украины, и о том, что российские войска якобы не сумели достичь никаких успехов за 90 дней.