Непрерывные удары по РФ: «война на истощение» и развал ЕС

Непрерывные удары дронов ВСУ по России продолжаются, в том числе и по инфраструктуре. Как сообщает «Царьград», военно-политический эксперт Ян Гагин объяснил, о какой «войне на истощение» сейчас идет речь и почему стал очевиден развал ЕС.

В эфире программы «Мы в курсе» Гагин подтвердил, что ВСУ наносят удары с помощью дронов по всей линии боевого соприкосновения. На фоне потерь и дефицита живой силы Киев делает ставку на БПЛА, наращивая поставки из Европы.

Минобороны РФ недавно публиковало список иностранных объектов, которые участвуют в производстве дронов и крылатых ракет для противника. Эксперт полагает, что этот список — сигнал главам иностранных государств.

«Это сообщение о том, что мы знаем и, в принципе, есть цели. Что все эти адреса стали целями для наших сил ВКС, для наших РВСН, и что у нас есть возможность их уничтожить. С другой стороны, противник уже давно поставляет различные силы и средства на Украину. Она стала полигоном для обкатки новых иностранных изделий — на Украине и немецкие, и британские, и американские танки, чего там только нет», — напомнил военный эксперт.

Ведущая передачи Елена Афонина напомнила о недавнем заявлении начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины. Он признал, что ЕС поддерживает Украину, чтобы затянуть конфликт ценой ее крови, и подготовиться к войне с Россией к 2030 году.

При этом Гагин считает, что конфликт на Украине стал «работой над ошибками» грузинской кампании 2008 года, а начало боевых действий является ударом России на упреждение. В противном случае противник бы получил инициативу в свои руки.

«На мой взгляд, к тридцатому году Европа не будет готова к полноценным боевым действиям с Россией», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Гагин считает, что сейчас происходит процесс развала НАТО и Евросоюза. Последние события вокруг Ирана показывают, что «друг другу они не друзья».

Говоря о том, почему конфликт на Украине длится уже пятый год, Гагин напомнил, что боевые действия ведутся обоюдно, а недооценивать противника не стоит. Недостаток призывного ресурса Киев компенсирует привлечением наемников. По сути, РФ успешно противостоит не только Украине, но и десяткам стран НАТО. Важно и то, что в этой кампании идет противостояние экономик — России тяжело под санкциями, но при этом страна «не только выживает», но и продолжает сражаться.