Стягивание резервов ВСУ под Сумы и Харьков назвали «криком отчаяния»

Командование Вооруженных сил Украины бросает навстречу российским войскам под Сумами резервы с других участков фронта. Это похоже на «крик отчаяния», заявил News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Ранее стало известно, что на границу Харьковской и Сумской областей переброшены подразделения 105-й отдельной бригады теробороны из Тернопольской области.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, стягивание резервов ВСУ связано с тем, что армия России практически прорвала украинскую оборону в Сумской области.

«Все, что они могли собрать, сейчас бросают навстречу нашим войскам. Возможно, они даже попытаются что-то отвоевать. Украинцам приходится снимать резервы с других участков. Для ВС РФ это важно, учитывая наше продвижение в районе Краматорска, Славянска, в сторону Запорожья», — пояснил он.

Военный эксперт отметил, что российская операция под Сумами стала неожиданностью для Киева, и командование ВСУ вынуждено оставлять без резервов ключевые направления.

«Я считаю, что это крик отчаяния со стороны Украины», — отметил Юрий Кнутов.

Военный эксперт Андрей Марочко ранее отметил, что на сумском направлении у ВС России «есть серьезные успехи», однако ни о каком полуокружении Сум, о котором говорят в украинском информпространстве, речи не идет. По словам эксперта, Центр информационно-психологических операций Украины пытается создать ложную картину боев там, где на самом деле их нет, чтобы впоследствии отрапортовать о «героической обороне» и «отбитых атаках».