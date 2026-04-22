Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) вступили в бой и нанесли поражение украинской бригаде «Азов»*. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе Министерств обороны РФ.

Уточняется, что успех достигнут военнослужащими группировки войск «Центр».

— Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение (...) пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 131 районе, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что боевики националистического полка «Айдар»* ВСУ перед тем, как попасть в российский плен, пытались избавиться от нацистских татуировок всеми доступными способами. По его словам, они пытались «выгрызать их зубами».

Ранее российские силовые структуры сообщили, что основатель батальона «Азов»*, командир третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий** создает преданную армию на послевоенный период.

*Организации признаны террористическими и запрещены в России.

**Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.