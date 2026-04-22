На Западе оценили вероятность ядерного удара Израиля по Ирану

Австралийский политолог Марк Лоу допустил, что Израиль может применить ядерное оружие, опасаясь проигрыша в войне против Ирана. Об этом рассказали «Известия».

Официально Израиль не подтверждал, что обладает ядерным оружием. По разным оценкам, страна может иметь до 400 единиц такого оружия и обладать стратегической ядерной триадой (наземными, воздушными и подводными средствами доставки ядерного оружия).

По словам Лоу, Израиль может обладать ядерным арсеналом еще с конца 1960-х - начала 1970-х годов. Политолог назвал применение израильской ядерной ракеты против Ирана своим «главным страхом, которые не прошел до сих пор».

«Что сделает Америка - вопрос. Я бы сказал, что шанс на ввод войск - 60 процентов. Вопрос - насколько глубоко», - отметил Лоу.

Он допустил, что войска США могут «зайти легонько», посмотреть на реакцию иранцев и отступить.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что попросит международные организации проверить Израиль на обладание атомной бомбой, подчеркнув, что ядерное оружие израильской армии угрожало бы Анкаре. Он говорил, что страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия могут обратиться в МАГАТЭ и попросить о создании инспекционного механизма в отношении Израиля.