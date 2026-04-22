Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

В Черном море был уничтожен безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер», — говорится в сообщении.

Утоняется, что вражеский объект потоплен в северо-западной части Черного моря.

Утром 22 апреля сообщалось, что при отражении ночного налета на Ростовскую область в Верхнедонском районе были уничтожены украинские беспилотники.

В этот же день стало известно, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины в Сызрани Самарской области обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Сообщалось, что два человека, в том числе ребенок, могут находиться под завалами. Жителей соседних подъездов эвакуировали. На месте обрушения продолжают работать сотрудники экстренных служб. Из-под завалов были спасены четыре человека.