В Службе военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) считают, что Россия после завершения спецоперации в течение года сможет начать открыто противостоять НАТО в «региональном конлфикте». Об этом пишет ТАСС.

По оценке в отчете за 2025 год в MIVD предполагают, что пока продолжаются боевые действия на Украине, прямое столкновение России и НАТО «практически исключено». Кроме того, нидерландская спецслужба также отмечает, что современные международные механизмы контроля над вооружениями и каналы диалога, существовавшие в период холодной войны, в значительной степени ослабли, что увеличивает риск непреднамеренной эскалации.

НАТО выражает обеспокоенность из-за присутствия российских подводных лодок в северной части Атлантического океана, а усилия альянса по их отслеживанию напоминают напряженность времен холодной войны.