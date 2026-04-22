Пилоты ВВС Финляндии наказаны за рисование гениталий в небе

В Финляндии курсанты ВВС были наказаны за несанкционированные маневры во время учебного полета, в ходе которых следы их маршрутов образовали фигуры гениталий, пишет местное издание Iltalehti.

Инцидент произошел после вылета с авиабазы Тиккакоски. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, как минимум четыре самолета выполняли траектории, визуально напоминающие мужские гениталии.

Представители Военно-воздушных сил Финляндии подтвердили факт нарушения и сообщили, что пилоты понесли дисциплинарное наказание. В ведомстве подчеркнули, что от военнослужащих ожидается соблюдение норм поведения даже во время тренировок.

При этом в ВВС отметили, что полеты проходили в пределах установленной учебной зоны и не представляли угрозы для других воздушных судов. Самолеты не отклонялись от разрешенного района выполнения миссии, а безопасность полетов не была нарушена.