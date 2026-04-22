Тела вагнеровцев извлекли из могил в Свердловской области

На Северном кладбище в Берёзовском (Свердловская область) родственники начали забирать тела бойцов ЧВК «Вагнер» для перезахоронения. По данным E1.RU, эксгумировано уже минимум три тела.

© Московский Комсомолец

Памятники вагнеровцам оформлены в виде «зубов дракона». Последний случай эксгумации произошел несколько месяцев назад. Челябинца, погибшего в зоне СВО, увезли на родину. Памятник на могиле повредили, но ритуальная компания «Харон», которая ухаживает за сектором, пообещала восстановить его и оставить на месте.

Всего на секторе, который называют «аллеей вагнеровцев», 148 могил. Большинство похороненных здесь отправились на СВО из мест лишения свободы. Среди них — осуждённые за наркотики, кражи, грабежи и даже тяжкие преступления. Некоторые родственники до сих пор не знают, где именно похоронены их близкие.

Самое свежее захоронение датировано 21 мая 2023 года. После гибели лидера ЧВК Евгения Пригожина в августе того же года сектор законсервировали, отмечают журналисты. Памятники-«зубы» регулярно разрушаются из-за уральской погоды: внутри они полые, швы трескаются от дождей и снега. Также проседает грунт — одну из могил пришлось временно укрепить досками до наступления тепла. Родственники погибших приносят на могилы цветы и портреты, несмотря на то что по задумке все памятники должны быть одинаковыми, без оград и скамеек.