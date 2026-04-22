Стало известно, откуда ВСУ атаковали Сызрань

Дроны, атаковавшие Сызрань Самарской области 22 апреля, могли запускать из южных регионов Украины — Одесской и Николаевской областей, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области. Как сообщает aif.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он заметил, что БПЛА украинской армии могут преодолевать расстояние свыше тысячи километров. В частности, атаку могли провести с помощью дронов типа «Лютый».

«Возможно, их интересовали не только гражданские объекты, но и НПЗ и какие-то еще сторонние цели. Но попали по жилым домам», – сказал Дандыкин.

Российские военные рассказали об уничтожении станций Starlink

Напомним, что в результате налета украинских БПЛА по Сызрани пострадали 12 человек. Тела еще двух жителей, женщины и ребенка, достали из-под завалов частично обрушившегося дома. Всего, по данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили в ночь на 22 апреля 155 дронов ВСУ.