Российские военные рассказали об уничтожении станций Starlink

В Харьковской области с начала апреля было уничтожено более 75 станций Starlink и более 70 антенн, использовавшихся Вооруженными силами Украины. Об этом рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса с позывным «Карта».

По его словам, уничтожением систем связи противника занимались операторы разведывательных и ударных дронов группировки войск «Север».

«Спутниковые системы и другая аппаратура были задействованы в организации интернет соединения, связи с командованием, управления и приема сигнала БПЛА», - пояснил начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го армейского корпуса.

Он отметил, что цели уничтожались как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Удары наносились FPV с осколочно-фугасными боевыми частями и дронами с системой сбросов, что позволило дезориентировать и дезорганизовать украинские подразделения на отдельных участках.

Сырский заявил о планах России взять всю Украину

Ранее стало известно, что компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX по просьбе Минобороны Украины начала отключать спутниковую связь Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы.