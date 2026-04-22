Информация о том, что Сумы находятся на грани оперативного окружения, является вбросом. Что происходит в городе, и зачем спецслужбам на Украине нужны панические настроения, рассказали «Аргументам и фактам» военные эксперты.

Ранее военный обозреватель Михаил Дегтярев напомнил, что активное наступление на сумском плацдарме началось в мае 2025 года. Оно продлилось до середины июня, после чего Вооруженные силы Украины направили туда крупные резервы и фронт условно замер. В марте 2026 года ситуация изменилась — бойцы ВС РФ начали создавать новый плацдарм для наступления на Сумы, но уже с востока.

Паника разгоняется намеренно

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что на сумском направлении у ВС России «есть серьезные успехи», однако ни о каком полуокружении Сум речи не идет.

«Те пропагандистские украинские каналы, которые разгоняют информацию о том, что город уже практически оказался в полуокружении, делают это намеренно. Эта информация не соответствует действительности. Это определенная технология информационной войны», — пояснил он.

По словам эксперта, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины пытается создать ложную картину боев там, где на самом деле их нет, чтобы впоследствии отрапортовать о «героической обороне» и «отбитых атаках».

«Я считаю, что украинские боевики будут заявлять, что они отбили мнимые атаки со стороны ВС РФ и защитили Сумы. Так украинская пропаганда, не имея перспектив на линии боевого соприкосновения, выигрывает войны, которых не существует», — констатировал Марочко.

Он отметил, что сейчас наиболее активно российские военнослужащие идут вперед в районах Мирополья и Юнаковки, а вот участок от Теткина до Белополья, который критически важен для создания окружения, находится в относительном покое.

«Чтобы Сумы оказались в полуокружении, мы должны активно продвигаться от Теткина в направлении Белополья», — пояснил эксперт, отметив, что говорить о создании сплошного кольца или даже полукольца вокруг города преждевременно.

«Эвакуация» и мародерство

В свою очередь Герой России, генерал-майор Сергей Липовой констатировал, что Киев уже приступил к реализации своей любимой тактики — принудительной «эвакуации» населения.

«Сумы — это крупный административный и промышленный центр с большим количеством населения», — напомнил он.

Генерал-майор отметил, что подконтрольные Киеву средства массовой информации целенаправленно нагнетают панику среди мирных жителей, чтобы те спешно уезжали, оставляя свои квартиры и дома.

«Тех, кто не уедет добровольно, будут эвакуировать насильно. Город же, вероятнее всего, подвергнется мародерству и разграблению — это обычная практика подразделений ВСУ», — подчеркнул Липовой.

Возможности украинской армии оказывать длительное сопротивление подорваны резким сокращением западной помощи, но Сумы, являясь крупным центром машиностроения и химической промышленности, обладают развитой сетью подземных коммуникаций и бомбоубежищ, которые можно использовать для затяжных городских боев, отметил генерал.

Также в регионе функционируют десятки крупных предприятий, которые легко перепрофилировать под военные нужды или использовать как долговременные огневые точки, если украинское командование решит держаться до конца, пояснил он.

Однако, по мнению Сергея Липового, киевское руководство не рассматривает Сумы как стратегическую ценность, которую нужно сохранить, и судьба города — разменная монета в попытке выиграть время.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ направили в Сумскую область карательные отряды. По его словам, цель этих отрядов — запугивать штурмовиков, отказывающихся воевать, и не допускать эвакуации местных жителей в Россию.