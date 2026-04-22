Армия РФ начала полуокружение Сум: «Белорусский фронт» и «тяжелые решения» России

Российские военные начали полуокружение Сум, для чего сформированы сразу два очага — этой «клешней» ВС РФ охватывают логистику группировки противника. Как сообщает «Царьград», активнее всего об этом говорят украинские источники, заодно заявляя о якобы экстренной подготовке к «открытию Белорусского фронта».

Второй плацдарм

По данным военного обозревателя Михаила Дегтярева, наступление российских военных на Северном фронте продолжается. Украинские пропагандисты вместе с ручными экспертами Киева заявили о постепенном формировании полуокружения Сум.

Обозреватель заметил, что активное наступление на сумском плацдарме началось в мае 2025 года. Оно продлилось до середины июня, после чего ВСУ направили туда крупные резервы. С тех пор фронт условно замер. В марте 2026 года ситуация изменилась — бойцы ВС РФ начали создавать новый плацдарм для наступления на Сумы, но уже с востока. В результате военные отошли от границы на 6-7 км, а площадь плацдарма с учетом серой зоны приблизилась к отметке в 200 квадратных километров.

«И тем не менее кажется, ну продвинулись на 7 км, а до Сум еще целых 30 км. Так с чего такая паника-то? А паника тут потому, что речь ведь не идет прямо об угрозе падения Сум. Речь о том, что Сумы могут оказаться в полуокружении, то есть зажатыми с севера и зажатыми или блокированными с востока и юго-востока. <…> Угроза уже нависает, так как наши войска взяли Малую Корчаковку, и бои сейчас идут за Корчаковку. <…> После этого населенника заход в Сумской лес — и все, выход уже где-нибудь в пригороде», — пояснил Дегтярев.

Сейчас с севера ВС РФ до Сум осталось всего 15 км. Город уже попадает в зону действия ствольной артиллерии, не говоря о РСЗО и дронах.

Киеву приходится реагировать на новые угрозы. По словам Дегтярева, российские бойцы сообщают о переброске подразделений ВСУ на направление — это приводит к ослаблению других участков.

«Белорусский фронт»

Говоря об «украинской истерии» насчет открытия фронта со стороны Белоруссии, Дегтярев заметил, что для продвижения в этом направлении потребуются значительные силы.

«Чтобы хотя бы повторить путь 2022 года и от границы дойти до той же самой Бучи, а это расстояние 110 км, тысяч 100 нужно. А лучше больше, чтобы гарантированно дойти, а не завязнуть, пройдя 10-20 км. Хотя и эти 10-20 км нужно ещё пройти, так как все вдоль границы заминировано. Да, до Чернигова ближе, там 50 км, но все равно у нас, к примеру, ГрВ "Восток" за прошлый год прошла такое расстояние», — заявил обозреватель.

Эксперт замечает, что если бы Минск смог выделить даже 20 тысяч солдат, то они не смогли бы нормально продвинуться. Таким образом, констатирует Дегтярев, операция была бы изначально абсолютно бессмысленной.

«Единственным реальным вариантом открыть Белорусский фронт является новая мобилизация у нас. То есть если еще раз набирают 300 тысяч, и все эти 300 тысяч идут на Киев, вот тогда да, это бы имело смысл», — заявил он.

Вместе с тем обозреватель замечает, что подобный сценарий не имеет смысла, ведь до выборов осенью на такой шаг никто не пойдет, а после — «сойдет зеленка» и такого успеха наступление иметь не будет. Дегтярев допускает, что эти заявления нужны Владимиру Зеленскому, который мог сам задумать «что-то нехорошее в отношение Белоруссии».

Тем временем военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что в действительности следует готовиться к «возможным тяжелым решениям в России». По мнению эксперта, на фоне участившихся обстрелов ВСУ и переноса производственных мощностей украинской армии в Европу следует понимать, что «год будет очень непростой».