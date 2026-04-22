Появились новые подробности о перешедшем на сторону ВСУ бойце СВО

Российского перебежчика на сторону ВСУ Артема Климова хотели ликвидировать при переходе линии фронта, пишет «Царьград».

© Московский Комсомолец

Издание цитирует самого Климова, который рассказал, что перейти на сторону вооруженных сил Украины ему удалось лишь со второго раза, однако при второй попытке перехода его среди прочих встретил агрессивно настроенный азовец* («Азов» запрещен в России как террористическая организация), который захотел «обнулить» российского военнослужащего.

«Разведчики забирают, и там стоит азовец, (говорит): "Даю 20 тысяч гривен и "обнуляю" его прямо здесь», — приводит слова российского перебежчика украинским блогерам портал.

Ранее появились подробности биографии Климова — названы полк, в котором проходил службу боец СВО, а также возраст и город рождения перебежчика.

О возможном переходе Климова на сторону вооруженных сил Украины сообщалось накануне. Речь шла о том, что он уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.

