ВС РФ взяли под контроль большую часть Охримовки в Харьковской области

Российским подразделениям, которые продвигаются в Харьковской области, удалось занять большую часть села Охримовка под Волчанском. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его информации, ВС РФ прорвали оборону ВСУ на левом берегу реки Волчья. Сейчас за Охримовку продолжаются ожесточенные встречные бои.

«ВС РФ контролируют логистику обороны ВСУ по рубежу Охримовка — Землянки, постоянно нанося удары дистанционными средствами поражения по нему», — добавил Котенок.

Также военкор заявил о боях в расположенном неподалеку от Охримовки селе Бочково и окружающих его лесах. Противник фиксирует появление российских военных у северных окраин населенных пунктов Волоховка и Караичное. Бойцы ВС РФ также продвигаются к западным окраинам Караичного.

Также Котенок рассказал о расширении подразделениями российских войск зоны контроля в лесах в районе сел Лосевка и Бугаевка.