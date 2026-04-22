ВС РФ взяли под контроль большую часть Охримовки в Харьковской области

Никита Бородкин

Российским подразделениям, которые продвигаются в Харьковской области, удалось занять большую часть села Охримовка под Волчанском. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

По его информации, ВС РФ прорвали оборону ВСУ на левом берегу реки Волчья. Сейчас за Охримовку продолжаются ожесточенные встречные бои.

«ВС РФ контролируют логистику обороны ВСУ по рубежу Охримовка — Землянки, постоянно нанося удары дистанционными средствами поражения по нему», — добавил Котенок.

Также военкор заявил о боях в расположенном неподалеку от Охримовки селе Бочково и окружающих его лесах. Противник фиксирует появление российских военных у северных окраин населенных пунктов Волоховка и Караичное. Бойцы ВС РФ также продвигаются к западным окраинам Караичного.

Также Котенок рассказал о расширении подразделениями российских войск зоны контроля в лесах в районе сел Лосевка и Бугаевка.