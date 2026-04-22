Сводка СВО за ночь 22 апреля: «огненный капкан» и ВС РФ у Караичного

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении гексакоптеров и позиций ВСУ в ДНР и Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 22 апреля.

«Прорыв» уничтожил укрепрайон ВСУ

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» уничтожил укрепленные позиции ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны России. Пункты ВСУ были обнаружены дронами-разведчиками. Т-90М получил координаты целей и нанес удар с закрытой огневой позиции.

Для удара использовались 125-миллиметровые фугасные снаряды. В результате все цели были уничтожены, после чего российские штурмовики продолжили наступление, подчеркнули в Минобороны.

«Ураган» накрыл тылы ВСУ в Запорожье

Реактивная система «Ураган» уничтожила пункты дислокации ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Украинские объекты были обнаружены во время воздушной разведки.

Военные рассказали, что ВСУ скрытно сосредоточили там резервы и готовились перебросить их на передовую. Расчет «Урагана» нанес массированный удар по обнаруженным объектам. В результате пункты размещения, материальные средства и резервы ВСУ были уничтожены.

ВСУ попали в «огненный капкан»

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил скопление живой силы ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Укрепленный пункт ВСУ был обнаружен дронами-разведчиками. «Солнцепек» поразил цель и покинул огневую позицию, отметили военные.

Зачистка неба в Харьковской области

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили гексакоптеры ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны России. Украинские дроны были уничтожены методом тарана, а также дистанционного подрыва осколочно-фугасной и кумулятивной боевой части.

«Дамба» не сдержала: дрон взорвал украинскую станцию РЭБ

FPV-дроны обнаружили и уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Дамба», которую ВСУ использовали для борьбы с системами наведения беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал военный с позывным «Гиз».

Военнослужащий отметил, что «Дамба» была уничтожена FPV-дроном с осколочно-фугасной частью. В результате возможности российских беспилотников на этом участке были расширены.

Морпех рассказал об уходе стрелковых боев в прошлое

Российский морпех с позывным «Певец» рассказал РИА Новости, что в зоне СВО снизилась интенсивность стрелковых боев. Военный отметил, что сам он не вступал в стрелковый бой с ВСУ с 2024 года. «Певец» добавил, что украинские войска в основном используют беспилотники.

«На позициях у них зачастую по два-три человека. В основном они действуют дистанционно», - подчеркнул он.

ВС РФ у окраин Караичного

Российские войска заняли позиции у села Караичное под Волчанском (Харьковская область). Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что штурмовики группировки войск «Север» форсировали реку Волчья и заняли позиции в лесах около села. За сутки российским подразделениям удалось продвинуться на 14 участках на волчанском направлении.