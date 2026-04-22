После полного освобождения ЛНР российским военным станет проще продвигаться в ДНР и Харьковской области, в том числе за счет освобождения части сил. Как сообщает aif.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евроинтеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Депутат отметил, что после Серебрянского лесничества, где были преодолены большие укрепрайоны, с севера ВС РФ будет проще продвигаться и создавать санитарную зону в Харьковской области.

«То же можно сказать и о направлении Славянско-Краматорской агломерации. Здесь для Вооруженных сил РФ после полного освобождения Луганской народной республики освобождаются дополнительные ресурсы для того, чтобы полностью освобождать Донецкую народную республику», — сказал Водолацкий.

Он добавил, что на границе ЛНР с Харьковской областью ВСУ всячески пытались остановить продвижение российских военных, однако ВС РФ удалось зачистить эту территорию.

Также Володацкий рассказал, что жители ЛНР встречают российских военных и не могут поверить в то, что в регионе ремонтируют инфраструктуру, строят предприятия и создают рабочие места.