Массированная атака ВСУ 22 апреля: обрушение подъезда и пострадавшие

По данным Минобороны России, сегодня ночью были сбиты 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Какие регионы оказались под ударом, в материале «Рамблера».

В военном ведомстве уточнили, что беспилотниками были атакованы Курская, Самарская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Волгоградская и Ростовская области. Также БПЛА уничтожены над Крымом и акваторией Черного моря.

Сызрань

В результате атаки в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Об этом сообщил в Max губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«На месте работают поисково-спасательные отряды. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады центра медицины катастроф», - заявил глава региона, подчеркнув, что атака дронов продолжается.

По предварительной информации, при обрушении подъезда жилого дома пострадали 11 человек, в том числе двое детей, уточнили в МЧС.

По данным ведомства, к разбору завалов привлечены более 300 специалистов и свыше 80 единиц техники. На видео, которое опубликовало МЧС, спасатели объявляют минуту тишины, чтобы услышать пострадавших.

«Под завалом могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцы уцелевших подъездов дома эвакуированы (…) Развернут пункт временного размещения», - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России в Max.

Жители Сызрани рассказали Telegram-каналу Shot, что ночью было около десяти сильных взрывов. Отражение атаки началось около трех часов по местному времени (около 4:00 мск), при этом в небе периодически были видны яркие вспышки. В регионе была объявлена угроза атаки БПЛА, а также план «Ковер».

Курск

Украинский дрон упал во дворе многоквартирного дома в Курске. Об этом сообщил в своем аккаунте в Max губернатор Александр Хинштейн.

«К счастью, беспилотник не сдетонировал. (…) Всего было эвакуировано 36 жильцов, из них девять детей. В ПВР разместили семь человек, из них двое детей. Остальные остались у родственников», - уточнил глава региона.

Александр Хинштейн отметил, что обошлось без жертв, на месте работают оперативные службы.

Краснодарский край

В результате атаки ВСУ в Приморско-Ахтарске повреждены несколько зданий. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

«Пострадавших нет. На одной из улиц в двух коммерческих и одном административном здании выбило окна. Также в частном доме повреждены стена, дверь, окно и забор», - уточнили в штабе, отметив, что на месте работают оперативные службы.

Севастополь

Нападение беспилотников ВСУ было также отражено и в Севастополе. Губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что сначала были сбиты пять БПЛА над морем и в различных районах города, а затем еще три в районе Северной стороны.

«В районе улицы Шабалина осколками от сбитого БПЛА посекло два автомобиля. В районе Радиогорки в одном из МКД повреждено окно на балконе и в комнате», - пояснил он, призвав жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в безопасных местах.

Накануне Таганрог и 11 районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА. Губернатор Игорь Слюсарь сообщил, что в результате падения обломков в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Также произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта, что привело к задержкам движения поездов.