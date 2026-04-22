Киев запустил информационную кампанию по обоснованию потерь населенных пунктов в Сумской области и поражений ВСУ на этом участке фронта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что в украинских соцсетях стали одновременно появляться посты об отсутствии «стратегического значения в заброшенных приграничных селах», а также стратегической цели группировки войск «Север» отвлечь командование ВСУ от других направлений.

Собеседник добавил, что этот информационный вброс противоречит действиям руководства украинских войск. Они продолжают стягивать резервы ВСУ в Сумскую область.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что Киев запустил информационную кампанию с целью скрыть свои провалы на фронте. В рамках нее утверждается, что ВСУ удалось вернуть до 480 квадратных километров территорий.