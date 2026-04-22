В Курске во дворе дома упал украинский беспилотник

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал во дворе многоквартирного дома в центральном округе Курска. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что дрон не детонировал, однако жильцов эвакуировали, всего 36 человек, из них девять детей.

«В ПВР (пункт временного размещения. — прим. ред.) разместили 7 человек, из них 2 детей. Остальные остались у родственников», — добавил Хинштейн.

По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал. На месте падения беспилотника работают экстренные службы.

Утром 22 апреля в Сызрани Самарской области в результате прилета дрона ВСУ произошло частичное обрушение жилого дома. По данным МЧС, из-под завалов были спасены четыре человека, в том числе один ребенок, еще двое, предварительно, могут находиться под рухнувшими конструкциями.

Уточняется, что атака дронов на Самарскую область все еще продолжается.