Раскрыты подробности об атаках ВСУ на РФ ночью

Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 154 украинских беспилотника.

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил об атаке ВСУ на регион. По его словам, погиб один человек, ещё двое получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область в семи районах региона были уничтожены два десятка БПЛА.