ПВО отразили массированный налёт БПЛА на российский регион

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 40 беспилотников в небе над Воронежской областью в ночь на 22 апреля. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате налёта никто не пострадал.

Дроны сбили над одним городом и пятью районами области, уточнил Гусев. Ранее губернатор уже сообщал об отражении атаки в регионе. Оперативные службы продолжают мониторить ситуацию.

Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.