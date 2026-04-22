Группа иностранных наёмников ВСУ бросила позиции и подняла вооружённый бунт после неудачной контратаки у села Песчаного в Харьковской области.

«После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до 300 человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооружённый мятеж», — передаёт РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По информации агентства, боевики требуют от командования дать коридор для выхода в тыл. Уточняется, что наёмники угрожают украинским офицерам и солдатам развернуть штыки.

Ранее сообщалось, что украинские националисты убили участников вооружённого мятежа, организованного насильно мобилизованными гражданами.

Также поступала информация, что на Запорожском направлении украинский 5-й стрелковый батальон 108-й отдельной бригады теробороны несёт значительные потери.