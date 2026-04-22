На перехват российских Ту-22М3 над Балтикой отправили самолеты нескольких стран НАТО

НАТО подняло в небо истребители шести государств для перехвата над Балтийским морем российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

20 апреля два сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 и около 10 истребителей Су-30 и Су-35 осуществляли полет над нейтральными водами Балтийского моря. Для наблюдения за ними с авиабазы Североатлантического альянса в литовском Шауляе взлетели французские истребители Rafale совместно с самолетами из Швеции, Финляндии, Польши, Дании и Румынии.

До этого министерство обороны РФ сообщило, что плановый полет российской авиации над Балтийским морем выполнялся в соответствии с международными правилами.

16 марта британский самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над акваторией Черного моря в районе Крыма.

Ранее норвежский противолодочный самолет подлетел к Мурманску и отключил транспондер.