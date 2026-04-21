Заградительные отряды 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают всех своих военнослужащих, которые пытаются сдаться в плен или дезертировать с позиций. Затем солдаты числятся как пропавшие без вести, о чем журналистам РИА Новости рассказали в силовых структурах.

По данным собеседника, у подразделения нет погибших и пленных, однако в нем есть только пропавшие без вести. Этот факт объясняется наличием заградительных отрядов, которые «банально убивают всех своих военнослужащих, пытающихся дезертировать или сдаться в плен», добавил собеседник.

На такую тенденцию обратили внимание вдовы военнослужащих 47-й бригады ВСУ.

Ранее в силовых структурах рассказали, что инструкторы украинских штурмовиков убили отца-одиночку за попытки демобилизоваться. Он пытался это сделать по причине гибели жены.