США предупредили о риске остаться без ракет

США могут столкнуться с серьезной нехваткой ракет в будущих конфликтах из-за истощения арсеналов в ходе войны с Ираном. Об этом CSIS) в своем докладе.

Утверждается, что из-за интенсивного использования ключевых высокоточных ракет против Ирана восстановление складских запасов может растянуться на несколько лет. В частности, запасы ракет противовоздушной обороны (ПВО) Patriot сократились более чем на тысячу при довоенном объеме в 2330 штук.

Было израсходовано от 190 до 290 ракет-перехватчиков THAAD при запасе в 360 единиц, от 40 до 70 ракет PrSM из имевшихся 90 единиц, 850 ракет Tomahawk из 3100 единиц, а также более тысячи ракет JASSM из запаса в четыре тысячи. На восстановление арсенала уйдет от 42 до 53 месяцев, прогнозирует CSIS.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном.