Развожаев: военные отражают украинскую атаку на Севастополь

В Севастополе идет отражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что в городе работают системы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Инкермана сбиты три воздушные цели.

Никакие гражданские объекты не пострадали. Развожаев призвал горожан сохранять спокойствие, проявлять осторожность и не покидать безопасных мест. 22 апреля губернатор сообщил, что при атаке дронов на Севастополь получили повреждения две машины и дом. В ходе отражения налета в городе и над акваторией Черного моря уничтожены пять украинских беспилотников.

20 апреля стало известно, что обломки беспилотного летательного аппарата, уничтоженного над Севастополем, упали на автобус.