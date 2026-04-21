Инструкторы 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) забили насмерть отца-одиночку. Он хотел демобилизоваться по причине гибели жены, о чем рассказал журналистам РИА Новости источник в силовых структурах.

Как уточнил собеседник, в этом полку зафиксирован очередной случай небоевой потери. В этот раз стало известно, что от рук инструкторов погиб отец-одиночка Иван Табакан. У него осталось четверо детей.

«Инструкторы 225-го штурмового полка забили его насмерть за попытки демобилизации», — сообщили источники.

Теперь военнослужащий числится пропавшим без вести.

Ранее стало известно, что количество небоевых потерь в 71-й бригаде ВСУ в Сумской области начало расти. Это связано с тем, что украинские военные с простудными и инфекционными заболеваниями не получают необходимую медицинскую помощь.