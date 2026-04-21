В Израиле накажут военных, разбивших молотком статую Иисуса и снявших это на камеру

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что накажет двух своих военных после инцидента с осквернением статуи Иисуса Христа на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что в ходе инцидента в Южном Ливане был поврежден христианский символ в районе деревни Дебель. Один из солдат сфотографировал этот акт, еще шесть военных присутствовали на месте происшествия и не приняли никаких действий для прекращения произошедшего, отметили в ведомстве.

«Расследование установило, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля», — говорится в публикации.

Солдаты, повредивший христианский символ и сфотографировавший это, будут отстранены от боевого дежурства и получат 30-дневное военное заключение. Те солдаты, что бездействовали во время произошедшего, были вызваны для обсуждения ситуации, после чего в их отношении будут определены дальнейшие меры.

До этого сообщалось, что израильский солдат разбил молотком голову статуи Иисуса Христа в Ливане. Инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские власти уже принесли свои извинения: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «потрясен и опечален» случившимся, а министр иностранных дел страны назвал поступок солдата «позорным». С осуждением выступили официальные лица США и Италии, а также представители Ватикана и РПЦ.