Шойгу предупредил о катастрофе при захвате складов боеприпасов в Приднестровье

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в интервью «Комсомольской правде», что попытка захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне приведет к многочисленным жертвам и региональной экологической катастрофе.

Такой шаг Шойгу назвал абсолютно безрассудным.

«Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», — сказал секретарь Совбеза РФ.