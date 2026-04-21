Шойгу предупредил о катастрофе при захвате складов боеприпасов в Приднестровье
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил в интервью «Комсомольской правде», что попытка захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне приведет к многочисленным жертвам и региональной экологической катастрофе.
Такой шаг Шойгу назвал абсолютно безрассудным.
«Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», — сказал секретарь Совбеза РФ.