Российская «Гвоздика» в зоне СВО получила «динамическую защиту» из сосны
Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил России получила импровизированную дополнительную защиту из бревен. На соответствующие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».
Машину группировки войск «Восток», которая выполняет задачи в Запорожской области, прикрыли экранами из сосны. «Динамическая защита» установлена на большей части корпуса и башни «Акации». Также САУ получила решетчатый «мангал» для защиты крыши башни от дронов-камикадзе.
Самоходную гаубицу «Гвоздика» выпускали в СССР до 1991 года. Башня и корпус машины состоят из листов брони толщиной до 20 миллиметров, которые обеспечивают защиту от пуль и осколков. Основное вооружение установки — нарезная гаубица калибра 122 миллиметра.
В марте в зоне СВО заметили артиллерийскую установку 2С31 «Вена». САУ на шасси боевой машины пехоты БМП-3 вооружена комбинированным орудием, которое совмещает свойства пушки, гаубицы и миномета.