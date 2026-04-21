Шойгу: Молдавия и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья
Молдавия при поддержке Европейского союза предпринимает шаги, направленные на вывод оперативной группы войск России из Приднестровья. Кишинев стремиться к дальнейшему обострению ситуации в регионе. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Он обратил внимание на то, что 17 апреля Главная инспекция по миграции Молдавии по формальному признаку объявила нежелательными лицами командование Оперативной группы российских войск в Приднестровье. Шойгу подчеркнул, что таким образом Кишинев фактически ограничивает законную возможность передвижения руководства российских войск за пределы региона.
— Попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии. Москва при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты в соответствии с конституцией россиян в Приднестровье, — передает слова Шойгу «КП».
Глава Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев 19 апреля заявил о том, что Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Дипломат отметил, что река на протяжении около 35 лет подвергается загрязнению.