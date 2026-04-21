Политолог оценил ситуацию со скоплением сил ВСУ у границы с Белоруссией

Политолог, эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал ситуацию со скоплением сил ВСУ у границы с Белоруссией.

Ранее подполковник в отставке Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил ТАСС, что Киев приступил к увеличению численности своих военнослужащих на границе с Белоруссией. По его словам, бойцы ВСУ на постоянной основе находятся в Черниговской и Житомирской областях. Марочко отметил, что украинские войска укрепляют прежние позиции и строят новые. В регионах с привлечением гражданского населения сроится эшелонированная оборонительная линия.

Политолог выразил мнение, что наращивание украинских войск у границы с Белоруссией — часть общей подготовки блока НАТО к возможному противостоянию. Эксперт обратил внимание на недавние заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности совместно с Россией отражать угрозы — в соответствии с союзным договором. Кроме того, по мнению Михайлова, Киев может опасаться потенциального захода российских подразделений со стороны Белоруссии.

Киев действует в рамках общей подготовки блока НАТО к возможному противостоянию с Россией. На этом фоне нужно напомнить о заявлении Лукашенко, который говорил, что будет сражаться совместно с Россией — любыми видами вооружений в случае угрозы Белоруссии, так как есть союзный договор… Также Киев может опасаться захода российских подразделений — например, в случае если будет принято решение провести операцию и дойти до Киева. Я это тоже допускаю, потому что со стороны Белоруссии это очень удобно сделать. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Вместе с тем эксперт указал на более широкий контекст усиления украинской группировки — возможную реформу НАТО и создание нового военного блока с участием Украины. По мнению политолога, этот сценарий напрямую затрагивает интересы России и может рассматриваться Москвой как угроза.

«Сейчас активно идут разговоры о реформах НАТО и создании нового военного блока, куда в первую очередь может быть включена Украина. Присоединение Украины к НАТО — один из наиболее чувствительных вопросов для России, и любые шаги в этом направлении Москва неизбежно воспримет как угрозу. В этом контексте усиление украинской группировки у границы с Белоруссией выглядит частью общей стратегии НАТО по сдерживанию России и подготовке к возможной эскалации», — отметил специалист.

Ранее первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлёв в разговоре с изданием Lenta.ru заявил, что скопление украинских военных вдоль границы Белоруссии похоже на отвлекающий манёвр.