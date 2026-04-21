Африканский корпус» освободил двух российских геологов в Мали

Силы «Африканского корпуса» провели специальную операцию на территории Республики Мали и освободили двух заложников. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие российского «Африканского корпуса» освободили сотрудников российской геологоразведочной компании. Это гражданин РФ Олег Грет 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их в июле 2024-го на территории Нигера захватила террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

Российские медики провели первичное обследование освобожденных в госпитале «Африканского корпуса». В его результате были выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение.

В российском оборонном ведомстве отметили, что освобожденных заложников доставят самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву. Там они пройдут лечение и реабилитацию. Также отмечено, что руководство российской компании выразило благодарность военнослужащим «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за освобождение своих сотрудников.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.