Появился перехват разговора бойца ВСУ и бросившего его командира

Народная милиция ДНР опубликовала перехват разговора по радио между бойцом 425 штурмового полка "Скала" нацгвардии Украины и его командиром.

Начальство с позывным Третий находится на командно-наблюдательном пункте батальона, солдат с позывным Серж - на передовой, под обстрелом, рядом с раненым напарником.

- Рома трехсотый... Попало только что... У меня каска лопнула, - доложил Серж. Подождал немного и не услышав ответа, позвал, - Третьий, Третий, Сержу на связь!

- Да, Серж! Я услышал. Сейчас переведем вас. Потерпи чуть-чуть. Как принял? - попытался успокоить его Третий.

- Принял... Но у моего напарника из руки кровь хлещет, - не успокоился солдат.

- Окажи ему первую помощь. Если кровотечение сильное, наложи турникет. Осколок, если большой, не вытаскивай, - посоветовал командир.

- Третий! Третий! Давайте, ребята! Пожалуйста! Нам конец, - взмолился солдат по прошествии времени. И заплакал.

Никакой помощи командование своим солдатам не оказало, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Ранее появился перехват переговоров двух офицеров 71-й аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области. Один, рангом пониже командовал подразделением на передовой и доложил начальнику в штаб, что у него много заболевших. Командир приказал вывести всех здоровых, а больных бросить. В ответ десантник высказал все, что думает о начальнике и командире бригады, а затем объявил, что они оставляют позицию.