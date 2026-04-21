Эксперт предупредил об «агрессивных» планах Германии

Публицист Егор Холмогоров заявил, что милитаризация немецкой промышленности может быть направлена против России. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Ранее СМИ сообщили, что немецкий автопром переориентируется на производство оружия вместо авто и комплектующих, в том числе из-за падения спроса на машины. Сообщалось, что немецкие компании ведут переговоры о производстве компонентов для израильской системы «Железный купол» и для американских комплексов Patriot.

По словам Холмогорова, милитаризация европейской промышленности вызывает «очень серьезную тревогу». Он отметил, что ранее промышленность Германии была в основном автомобильной, но теперь ее начали переориентировать на «агрессивное», военное производство.

Публицист подчеркнул, что оборонной промышленностью это назвать нельзя, поскольку Европе «не от кого обороняться».

«Немецкий автопром начинает превращаться в ВПК. Не то что бы что-то новое», - заявил Холмогоров, напомнив о событиях Великой Отечественной войны.

Он добавил, что у немцев «в этом смысле богатые традиции». По словам публициста, главный вопрос заключается в том, «куда это всё поедет и полетит».