Днем во вторник, 21 апреля, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении опорного пункта ВСУ. В этот же день появилась информация, что украинские войска лишились своих полевых складов.

«Ёлка» против ударного беспилотника ВСУ

Расчетом дрона-перехватчика «Ёлка» новороссийских десантников был уничтожен ударный беспилотник ВСУ самолетного типа в Запорожской области. В Минобороны России рассказали, что украинский беспилотник был поражен в небе.

«Молния» уничтожила опорный пункт ВСУ

Беспилотник «Молния-2» уничтожил опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны РФ. Во время разведки дроны выявили опорный пункт с живой силой ВСУ в одном из лесов.

После получения координат военнослужащие собрали ударный беспилотник «Молния-2», подготовили площадку для взлета и запустили дрон. Цель была поражена.

Гексакоптер ВСУ попал в воздушную засаду

На добропольском направлении расчеты войск беспилотных систем ВС РФ уничтожили гексакоптер ВСУ, рассказали в Минобороны. Военные подчеркнули, что расчеты незамедлительно нанесли по украинскому гексакоптеру удар, поразив его в воздухе.

«Север» лишил ВСУ полевых складов

Специалисты беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили полевые склады ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны. Речь идет о складах горюче-смазочных материалов, продовольствия и боекомплекта ВСУ.

Цели были поражены ударными FPV-дронами. В результате снабжение ВСУ на этом участке было нарушено.

Взрыв на объекте ВСУ в Константиновке

«Аргументы и факты» рассказали со ссылкой на военных блогеров, что пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке попал под удар трехтонного фугасного снаряда ФАБ-3000. По данным газеты, удар был нанесен по месту скопления военнослужащих 100-й механизированной бригады ВСУ.