Сводка СВО за день 21 апреля: удар ФАБ-3000 и «Елка» против ВСУ
Днем во вторник, 21 апреля, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении опорного пункта ВСУ. В этот же день появилась информация, что украинские войска лишились своих полевых складов.
«Ёлка» против ударного беспилотника ВСУ
Расчетом дрона-перехватчика «Ёлка» новороссийских десантников был уничтожен ударный беспилотник ВСУ самолетного типа в Запорожской области. В Минобороны России рассказали, что украинский беспилотник был поражен в небе.
«Молния» уничтожила опорный пункт ВСУ
Беспилотник «Молния-2» уничтожил опорный пункт ВСУ на днепропетровском направлении, рассказали в Минобороны РФ. Во время разведки дроны выявили опорный пункт с живой силой ВСУ в одном из лесов.
После получения координат военнослужащие собрали ударный беспилотник «Молния-2», подготовили площадку для взлета и запустили дрон. Цель была поражена.
Гексакоптер ВСУ попал в воздушную засаду
На добропольском направлении расчеты войск беспилотных систем ВС РФ уничтожили гексакоптер ВСУ, рассказали в Минобороны. Военные подчеркнули, что расчеты незамедлительно нанесли по украинскому гексакоптеру удар, поразив его в воздухе.
«Север» лишил ВСУ полевых складов
Специалисты беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили полевые склады ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны. Речь идет о складах горюче-смазочных материалов, продовольствия и боекомплекта ВСУ.
Цели были поражены ударными FPV-дронами. В результате снабжение ВСУ на этом участке было нарушено.
Взрыв на объекте ВСУ в Константиновке
«Аргументы и факты» рассказали со ссылкой на военных блогеров, что пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке попал под удар трехтонного фугасного снаряда ФАБ-3000. По данным газеты, удар был нанесен по месту скопления военнослужащих 100-й механизированной бригады ВСУ.