Бежавшие с позиций морпехи ВСУ попали в плен

В плену оказались ушедшие с позиций под Константиновкой бойцы 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

По данным издания, кадры с пленными бойцами 36-й бригады появились в военных Telegram-каналах. Украинские военнослужащие рассказали, что решили оставить позиции из-за больших потерь, а также пожаловались, что были фактически брошены на передовой без какой-либо поддержки.

Ранее стало известно, что российские подразделения перекрыли Вооруженным силам Украины последние пути снабжения и отхода в Константиновке, взяв группировку в оперативное окружение.

А военкор Александр Коц сообщил, что идет методичное разделение обороны ВСУ на отдельные очаги. По его данным, подразделения РФ уже завершили зачистку промзоны в районе полигона на юге Константиновки. Ведутся бои за частный сектор в восточной части города.