Назван ключ к дальнейшему наступлению ВС РФ на запад Донбасса

Военкор Александр Коц считает, что взятие под контроль села Гришино в ДНР позволяет российским силам развить наступление на запад Донбасса. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

Коц назвал Гришино одним из важнейших узлов красноармейско-добропольского направления. Он отметил, что село окружают высоты, позволяющие ВС РФ удерживать под огневым контролем этот участок.

«Гришино - <…> ключ к дальнейшему наступлению российских войск на запад Донбасса», - заявил военкор.

По словам Коца, двигаясь от Гришина, ВС РФ могут выйти к Доброполью с запада. Он добавил, что в случае одновременного наступления со стороны Родинского у российских войск будет возможность «взять в клещи» группировку ВСУ.

«Ее разгром позволит очистить от противника западные районы ДНР и высвободить силы для наступления на главный укрепрайон ВСУ в Донбассе: Константиновку - Дружковку - Краматорск - Славянск», - заключил Коц.

ВС России полностью освободили территорию ЛНР

В Минобороны России сообщили 21 апреля, что под контроль ВС РФ перешел населенный пункт Гришино в ДНР. Также российские войска установили контроль над поселком Ветеринарное в Харьковской области.