Появилось фото очень редкого варианта Су-35

Опубликована фотография российского истребителя Су-35 без подвесного вооружения и пилонов для его крепления.

"Су-35 без ракет. И без пилонов. Очень редкое фото в нынешнее время", - написал военный блогер FighterBomber.

Комментаторы пояснили, что такой облик самолета называется "чистое крыло", а сделана фотография, скорее всего, давно. У Су-35 довоенный камуфляж, а на законцовках крыла отсутствуют контейнеры радиоэлектронной борьбы "Хибины", которые сейчас устанавливают на заводе.

Новенькие самолеты летят в свои части со штатными пилонами для подвески вооружения, а уж на боевое дежурство у линии фронта их снаряжают на все случаи жизни.

Стандартный арсенал истребителя состоит из четырех ракет "воздух-воздух" средней дальности, двух - малой, дальнобойной Р-37М и Х-31 для ударов по зенитным радарам.