Тысячи ракет и прорыв блокады США: главные новости о войне на Ближнем Востоке

Иран предупредил, что вскоре раскроет «новые карты» на поле боя, в то время как американская делегация (по сообщениям СМИ) направляется в Пакистан для дальнейших мирных переговоров. «Рамблер» собрал главные новости о войне на Ближнем Востоке.

О чем предупреждает Иран

Иран решительно отреагирует на любые новые враждебные действия, предупредил высокопоставленный иранский командир Али Абдоллахи, сообщает The Guardian. По его словам, вооруженные силы страны готовы дать «немедленный ответ».

Абдоллахи заявил, что Тегеран имеет военное превосходство, в том числе в управлении Ормузским проливом, и не позволит Дональду Трампу «создавать ложные представления о ситуации на местах».

Хотя в пятницу Иран ненадолго открыл Ормузский пролив, в субботу он снова закрыл его (по крайней мере, для «враждебных» стран), поскольку США отказались снять свою контрблокаду.

В чем Трамп обвиняет Иран

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети, что Иран «неоднократно» нарушал соглашение о прекращении огня. О каких именно нарушениях идет речь, он не уточнил.

Прорыв блокады США

Как минимум 26 иранских судов «теневого флота» проскользнули через американскую блокаду Ормузского пролива, пишет The Guardian со ссылкой на морскую статистику. С начала американской блокады (13 апреля) 26 судов продолжали заходить и выходить из иранских портов, экспортируя грузы иранского происхождения. Также с 13 апреля Оманский залив или Персидский залив покинули 11 танкеров, груженных иранскими товарами.

Согласно сообщению, опубликованному Центральным командованием США, с начала блокады 27 судам было приказано развернуться или вернуться в иранский порт.

Удар тысяч ракет

Иракское издание Sabrin News опубликовало сводку ударов Ирана по объектам на территории стран-союзниц США на Ближнем Востоке, рассказали «Аргументы и факты». Отмечается, что Тегеран провел около 8,6 тысячи атак, используя ракеты и беспилотники.

По данным издания, на объекты в ОАЭ пришлось 2819 ударов, в Саудовской Аравии - 1231, Кувейте - 1214, остальные - на объекты в Ираке, Бахрейне, Иордании и других странах.

Неопределенность вокруг переговоров

Вечером в понедельник американские СМИ сообщили, что верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи разрешил иранским переговорщикам продолжить обсуждения с США. Однако официально это не подтверждалось.

По данным CNN, в число американских чиновников, которые, как ожидается, прибудут на переговоры в Пакистан 21 апреля, входит Стив Уиткофф. Также запланировано участие в переговорах вице-президента США Джей Ди Вэнса.

В то же время председатель иранского парламента раскритиковал Дональда Трампа, заявив, что Тегеран не приемлет угроз, отмечает Sky News. Мохаммад-Багер Галибаф, ключевой переговорщик от Ирана, заявил, что Трамп, вводя осаду и нарушая режим прекращения огня, стремится «превратить стол переговоров в стол капитуляции».

«Мы не приемлем переговоров под угрозами, и за последние две недели мы подготовились к тому, чтобы раскрыть новые козыри на поле боя», - подчеркнул представитель Ирана.

Реакция ЕС на войну

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подтвердил, что Испания, Словения и Ирландия запросили обсуждение вопроса о приостановке договора об ассоциации ЕС с Израилем, сообщает Al Jazeera. Министр подчеркнул, что блок должен рассмотреть возможность приостановки хотя бы торговой части соглашения.