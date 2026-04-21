Малайзийские летчики отозвались о российских Су-30МКМ

Малайзийские летчики хорошо отзываются об истребителях Су-30МКМ российского производства. Об этом ТАСС на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая проходит с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре, сообщил посол РФ в Малайзии Наиль Латыпов.

«Я общался с малайзийскими военными, с малайзийскими летчиками, отзывы самые позитивные, самые положительные, чем мы, естественно, гордимся и считаем, что это хорошая основа для того, чтобы мы в этой области с малайзийцами работали дальше», — сказал дипломат.

Также Латыпов сообщил, что Малайзия при помощи России планирует отправить в космос второго ангкасавана (малайзийский вариант обозначения космонавта).

В ноябре 2019 года портал Jane's Defence Weekly сообщил, что Малайзия получила от России предложение о частичном обмене истребителей Су-30МКМ и МиГ-29 на Су-35 или МиГ-35 с вероятной доплатой пальмовым маслом.

В 2007-2009 годы Малайзия получила 18 тяжелых истребителей Су-30МКМ (многоцелевой, коммерческий, малайзийский), представляющих собой развитие серийного Су-30МКИ, который стоит на вооружении Военно-воздушных сил Индии. Частично сделка предполагала поставки в Россию малайзийского пальмового масла. От Су-30МКИ вариант Су-30МКМ отличается составом бортового оборудования. Истребитель для Малайзии получил, в частности, индикатор на лобовом стекле, инфракрасную систему переднего обзора и контейнер лазерного подсвета европейской компании Thales.