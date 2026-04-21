Российские военные решили отказаться от лобового штурма «города-крепости» — об изменении подхода говорят украинские источники. Как сообщает «Царьград», тем временем ВСУ переживают кризис, а Киев пытается убедить всех, что в России якобы готовится мобилизация.

Перерезание «горла» логистики

По данным украинских источников, логика российского наступления в Донбассе претерпела корректировку. Основные усилия группировки войск «Центр» сосредоточены не на лобовых атаках давно укрепленных агломераций, а на обходном маневре.

Оперативные сводки свидетельствуют, что плотность частей ВС РФ вокруг Константиновки достигла критической отметки, указывая на векторы будущих штурмовых действий. Тактической целью является прерывание логистических путей, которые связывают группировку ВСУ в Часовом Яре и Северск.

Маневр косвенно подтверждает — командование ВС РФ решило отказаться от идеи прямого штурма Славянско-Краматорского укрепрайона. Пытаться грубой силой захватить «город-крепость», где каждый квартал превращен в долговременную огневую точку, было бы самоубийственно. Вероятно, российские военные намерены перерезать «горло» украинского снабжения, выдавливая ВСУ из котла без лишних потерь.

Будет ли мобилизация?

«Военная аналитика» отмечает, что украинская сторона на фоне больших потерь личного состава бросает на сдерживание ВС РФ иностранных наемников. Они все чаще выводятся из состава «элитных» подразделений и зачисляются в линейную пехоту. Эксперты замечают, что это давно не редкость — так ВСУ хотят побороть кадровый кризис и дефицит подготовленных резервов на южном направлении.

Тем временем о якобы скорой мобилизации в РФ заявил Владимир Зеленский. Он считает, что на это указывают последние блокировки и ограничения интернет-ресурсов в России. По словам главы киевского режима, речь может идти о мобилизации для масштабного наступления на Украине или для ограниченных операций на других направлениях, в том числе против стран Прибалтики.

Политолог Иван Мезюхо подчеркнул, что сейчас ни один военный аналитик не может доподлинно предсказать, будет ли объявлена повторная частичная мобилизация. Такие решения принимаются исключительно на уровне высшего руководства, а утечки информации об этом исключены. Он напомнил, что и перед частичной мобилизацией в 2022 году не было «сливов» — призыв был объявлен внезапно для всех. Эксперт уверен, что к любым прогнозам на этот счет следует относиться с большой осторожностью.