Генерал армии Валерий Герасимов заявил, что группировка войск «Центр» движется в сторону Доброполья, завершает операции по очистке района Новый Донбасс и ведет бои за Белицкое. На этом фоне во вторник, 21 апреля, в силовых структурах сообщили, что освобождение Нового Донбасса позволит российским войскам продвинуться к Доброполью.

— Новый Донбасс — крайний населенный пункт перед Добропольем. После него дорога к городу открывается, — приводит информацию от источника ТАСС.

В тот же день российская армия взяла под контроль населенный пункт Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в Донецкой Народной Республике.

Утром того же дня начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки войск. Луганская Народная Республика освобождена, наступление идет по всем направлениям. В марте — апреле российские военные освободили 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

До этого бойцы ВС РФ взяли под контроль село Малая Корчаковка в Сумской области. Кроме того, войска освободили населенные пункты Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской области.